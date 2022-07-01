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Факти / Світ

Путін може продовжувати війну проти України ще довго – Шольц

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Президент Росії Володимир Путін готувався до війни з Україною щонайменше рік. Тому, ймовірно, РФ зможе вести затяжний повномасштабний наступ ще довгий час.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зауважив, що ніхто не знає, коли в Росії закінчаться сили.

– Він (Путін, – Ред.) лідер дуже великої країни, в якій живе багато людей, з великими засобами. І він готувався до війни на дуже довго. Думаю, рішення розпочати її було ухвалено за рік до початку або, можливо, раніше, тому він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго, – пояснив канцлер.

Однак Шольц додав, що РФ відчуває на собі вплив західних санкцій, хоч Путін і не визнає цього.

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Також канцлер Німеччини зауважив, що Росія не настільки розвинута країна, тому вона справді потребує всіх технологій іншого світу для того, щоб мати аналогічний рівень життя і шанс бути частиною світової економіки.

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Джерело: CBS News

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