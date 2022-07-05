Липень, 05 в 10:54

Середній курс української гривні у банках Польщі станом на 5 липня 2022 року становить 0,126 злотих за 1 грн.

За 100 грн у місцевому банку можна отримати близько 12,63 злотих (за середнім банківським курсом) або 15,4 злотих (за курсом Нацбанку України).

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Курс гривні у Польщі за банківськими картками на 5 липня 2022:

Mastercard – 15,34 польських злотих за 100 грн;

Visa – 15,33 польських злотих за 100 грн.

Американський долар у банках Польщі здешевшав до 4,422 злотих за $1. За $100 можна отримати приблизно 442,2 злотих, а за курсом НБУ – 450,44.

Курс долара за банківськими картками:

Mastercard – 448,66 злотих за $100;

Visa – 448,6 злотих за $100.

Євро станом на 5 липня у банках Польщі здешевшав – середній курс 4,589 польських злотих за €1. За €100 можна отримати приблизно 459,46 злотих. За курсом НБУ – 470,87.

Курс євро у Польщі за банківськими картками:

Mastercard – 467,31 злотих за €100;

Visa – 466,95 злотих за €100.

Польський злотий за курсом НБУ на 5 липня трохи здешевшав – з 6,49 до 6,46 грн.

Джерело: Мінфін