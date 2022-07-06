У США зріс рівень готовності підтримувати Україну – опитування

Липень, 06 в 12:43

Жителі США готові підтримувати Україну, навіть попри зростання інфляції та високі ціни на енергоресурси.

Про це свідчать результати опитування, яке провели фахівці Брукінгського інституту наприкінці червня.

Зазначається, що 62% американців готові задля підтримки України терпіти більш високі витрати на електроенергію (у травні таких було 59%, у березні – 73%). Крім того, 58% опитаних готові до зростання інфляції (52% – у травні, 65% – у березні).

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Водночас низькою (32%) залишається готовність громадян до втрати американських військ.

В інституті встановили, що прихильники демократичної партії висловлюють значно більшу готовність платити за підтримку України, аніж республіканці.

Більшість американців (56%) виступають за запровадження безпольотної зони над Україною.

Також респонденти вважають, що Україна швидше досягне успіху, ніж зазнає невдачі (27% проти 20%).