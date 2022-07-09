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Факти / Світ

Росія має значні втрати в Україні, перемир’я дасть РФ відновити сили – депутат Бундестагу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія має значні втрати в Україні, перемир’я дасть РФ відновити сили – депутат Бундестагу
Фото: Pixabay

Країна-агресор Російська Федерація не може дозволити своїй армії спричинити подальшу ескалацію. Проте повномасштабна війна в Україні може затягнутися на тривалий період.

Про це заявив експерт із зовнішньої політики ХДС Німеччини та депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер. За його словами, РФ не може збільшити зону ескалації, тому що московські запаси повільно виснажуються – російська армія зазнає значних втрат в Україні.

– Це означає, що перемир’я дозволить Росії відновитися, – розповів депутат німецького Бундестагу.

На його думку, Кремль може спеціально дійти до перемир’я, під час якого відновлюватиме сили російської армії та поповнюватиме резерви.

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Джерело: Die Zeit

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