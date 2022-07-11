Липень, 11 в 18:05

У понеділок, 11 липня, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав світ допомогти Україні у війні, яку розв’язала Російська Федерація, та назвав важку зброю, яку його країна збирається передати нашим бійцям.

Про це Рютте сказав під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським за підсумками візиту прем’єра до Києва.

– Звичайно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам слід підтримувати Україну сучасним типом зброї. Хочу сказати, що я закликаю всіх своїх колег у Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали важкою зброєю Україні, – повідомив Рютте.

Він також додав, що його країна передасть Збройним силам України важку зброю, серед якої будуть панцирники та самохідні гаубиці.

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Раніше повідомлялося, що у межах візиту до України Марк Рютте побував в Ірпені.