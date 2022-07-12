Скільки компаній пішли з Росії через війну в Україні – KSE Institute

Липень, 12 в 20:05

Для більшості компаній, які залишили Росію, на долю бізнесу там припадало в середньому менше 4% виручки.

За данними KSE Institute, 1 626 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії.

Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії – 709 (+4 за тиждень); підприємств, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції – 469 (+5 за тиждень); повністю згорнули російські операції– 1 157 компаній (+2 за тиждень).

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Станом на 10 липня аналітики KSE Institute в межах проєкту Самосанкції / LeaveRussia ідентифікували близько 2 335 компаній, організацій і їх брендів з 77 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ. Близько половини з фірм – публічні.

На 10 липня компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали $44,3 млрд річного доходу та $24,8 млрд капіталу, компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку – $61 млрд і $33,3 млрд капіталу. Топ-70 компаній – найбільших платників податків – сплачували $20,2 млрд податків на рік.

Довідка. Проєкт Самосанкції був започаткований KSE Institute на початку повномасштабного російського вторгнення. Він спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management, сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com.

До речі, у мережі набирає обертів кампанія з бойкоту продукції брендів, які продовжують працювати в Росії.

Фото: Генштаб ЗСУ