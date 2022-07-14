Липень, 14 в 19:27

Три місяці тому президент РФ Володимир Путін через невдачі переорієнтував свої воєнні цілі в Україні на схід країни. Наразі війна підійшла до чергового роздоріжжя, і армії обох сторін готуються до третьої хвилі бойових дій.

Про це повідомляє CNN.

За словами старшого наукового співробітника Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастіна Бронка, зараз триває дуже виснажлива боротьба.

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– Це боротьба двох армій, кожна з яких зазнала величезних втрат і дуже близька до виснаження, – зазначає він.

Очікується, що наступним кроком Путіна стане наступ на Донецьку область, і у разі її захоплення буде виконано головне завдання Кремля: захопити весь регіон Донбасу. Але коли і як це станеться, неясно.

Аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські сухопутні війська знаходяться в середині оперативної паузи, щоб “відпочити, переоснаститися та відновитись”.

Це може дати Збройним силам України час підготуватися до оборони Донецької області. Також для російських окупантів зберігається загроза наступу ЗСУ в інших частинах країни, зокрема у ключовому південному місті Херсоні.

Наступна фаза повномасштабних бойових дій, за словами аналітиків, багато в чому визначить результат війни.

Якщо терміни і тактика, використані в Луганській області, російська армія зможе повторити на Донеччині, то обом сторонам доведеться ще раз запекло і кровопролитно битися.

– Є два міста – Слов’янськ та Краматорськ – на півночі Донецька. Я підозрюю, що вони стануть наступними Сєвєродонецьком та Маріуполем, — сказав Самір Пурі, старший науковий співробітник із міської безпеки та гібридних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), який працював спостерігачем на Донбасі з 2014 по 2015 рік.

Ці міста були підготовлені для того, щоб стати гарячими точками; тепер вони оточені зі сходу та півдня, і їхнє захоплення стане великим проривом для Кремля, пише CNN.

Наступна фаза повномасштабних бойових дій може виявитися не останньою, але вона може визначити майбутнє центрального регіону України і, на думку аналітиків, значною мірою визначить результати війни.