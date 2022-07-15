Липень, 15 в 19:06

Генерал Бен Ходжес, який обіймав посаду командувача армії Сполучених Штатів у Європі, пояснив, чому США сумнівалися, чи поставляти Україні Стінгери, а також розповів про свої емоції від дій РФ в Україні.

Він заявив, що поки в США обговорювали, чи поставляти Україні ракети Стінгер чи ні, українська армія відбивала атаки окупантів.

Ходжес висловив думку, що постачання зброї затримувалося, тому що ніхто у світі не міг уявити собі війну в сучасній Європі.

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– Неймовірно, що це справді сталося. У цьому столітті європейська країна вторглася до іншої європейської країни. Наразі виглядає смішно, що США сумнівалися, чи постачати Україні ракети Стінгер, щоб не спровокувати РФ. Думаю, психологічно ми теж не були готові до цього, – заявив Ходжес в інтерв’ю виданню Gingers Media.

Він зазначив, що початковий план Кремля полягав у знищенні України та ідеї Української держави, він свідомо йшов на геноцид українців.

– Ось про що я подумав, коли побачив, що сталося у Бучі. А потім, коли президент РФ Володимир Путін нагородив солдатів, які зробили це, він цим сказав всій російській армії: вбивайте всіх. З самого верху вниз дали зрозуміти, що це не просто прощається – це вітається, за це нагороджують, – вразився він.

Як повідомляється, повне інтерв’ю з Беном Ходжесом планують опублікувати у документальному фільмі Всупереч усьому.

Журналісти обіцяють розповісти, як вийшло, що Україна змогла встояти проти “другої армії світу”.