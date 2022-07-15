Липень, 15 в 20:46

Росія має нести повну відповідальність за смерть британського військовополоненого Пола Урі.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

– Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні. Росія має нести повну відповідальність за це, – сказала Трасс.

МЗС Британії зазначила, що Пола було схоплено під час виконання гуманітарної роботи.

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– Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед неспровокованим російським вторгненням. Російський уряд і його маріонетки продовжують здійснювати звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності, – додала вона.

Нагадаємо, що про смерть громадянина Великої Британії Пола Урі у терористичній “ДНР” повідомили сьогодні, 15 липня. Зазначається, що причиною смерті нібито стали хвороба та стрес.

Британський військовий потрапив у полон до бойовиків так званої ДНР у квітні, помер він 10 липня.