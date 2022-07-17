Байдену можуть оголосити імпічмент, якщо демократи програють вибори – ЗМІ

Липень, 16 в 21:12

Якщо Демократична партія втратить контроль над Сенатом та Палатою представників за підсумками осінніх виборів, президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент.

Про це пише Newsweek.

Як зазначають у виданні, якщо Байден програє вибори, йому може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже повідомляли, що мають намір ініціювати його.

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Так, у січні сенатор-республіканець Тед Круз сказав, що для імпічменту Байдена буде “безліч підстав”.

Пізніше, у квітні, представник Круза Кен Бак говорив про те, що судовий комітет Палати представників “проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент”.

У травні стало відомо про результати опитування Массачусетського університету, згідно з якими 68% республіканців та 66% консерваторів підтримують імпічмент Байдена.

Імпічмент можуть прийняти простою простою більшістю в Палаті представників, але для усунення президента потрібна більшість у дві третини голосів у Сенаті.

Такого не було ще ніколи і малоймовірно, що республіканцям віддадуть потрібну для цього кількість місць уже 2023 року.

Однак експрезидент США Дональд Трамп піддавався процедурі імпічменту двічі – у 2020 та 2021 роках. Обидва рази його виправдав саме Сенат.

А тому у разі перемоги республіканців на виборах їм ніщо не завадить ініціювати процедуру імпічменту в Палаті представників, навіть якщо шансів на успіх не дуже багато.

Почесний професор уряду та політики США у Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джон Оуенс заявив, що демократи за підсумками виборів, ймовірно, збережуть за собою і Сенат і Палату представників.

У той же час, професор факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберт Сінгх стверджує, що якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту Байдену буде виглядати як політичний “набір очок”.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявляв, що планує оголосити про свою участь у президентських перегонах 2024 року.

Джерело: Newsweek