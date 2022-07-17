Липень, 17 в 17:34

Польща уклала із США контракт на отримання 116 танків M1A1 Abrams для посилення польських збройних сил.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Український мілітарний центр.

– Ми погодили контракт із США про купівлю на пільгових умовах уживаних 116 танків Abrams, – заявив Блащак.

Зазначимо, що 5 квітня міністр національної оборони Польщі підписав контракт на придбання 250 танків M1A2 Abrams SEP V3.

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Плануються, що вони почнуть сходити з американських виробничих ліній наприкінці 2024 року, а постачання до Польщі розпочнеться на початку 2025 року.

Нещодавно поляки передали в Україну партію із 240 Т-72М1, а також Т-72М1Р.

– У зв’язку з безоплатною передачею своїх старих танків Т-72 та затримкою постачання американських танків M1A2 SEP V3 Польща вирішила придбати уживані танки M1 Abrams у Сполучених Штатах, – пояснили у виданні.

Про те, що Корпус морської піхоти США збирається вивести з бойової служби всі свої бойові танки, які представляють приблизно 200 основних бойових танків M1A1 Abrams, стало відомо у 2020 році.

Саме ці танки могли поставити до Польщі за контрактом на покупку. Єдина проблема – вони відносяться до моделі M1A1 і не мають такого ж рівня вогневої потужності, як версія SEP V3.

Як уточнюється, M1A1 Abrams є модернізованою версією M1 Abrams, що надійшов на озброєння збройних сил США у 1991 році.

Загалом американці побудували 4796 танків М1А1 для армії США та 221 танк для морської піхоти США.

Основне озброєння M1A1 Abrams складається з 120-мм гладкоствольної зброї M256, розробленої німецькою Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

На оснащенні M1A1 Abrams знаходяться газотурбінний двигун Honeywell AGT 1500, з’єднаний з автоматичною коробкою передач Allison X-1100-3B з 4 передніми та 2 задніми передачами.

Такі танки можуть розвивати максимальну швидкість близько 68 км/год із максимальним запасом ходу 426 км.