Польща отримає від США 116 танків M1A1 Abrams
Польща уклала із США контракт на отримання 116 танків M1A1 Abrams для посилення польських збройних сил.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Український мілітарний центр.
– Ми погодили контракт із США про купівлю на пільгових умовах уживаних 116 танків Abrams, – заявив Блащак.
Зазначимо, що 5 квітня міністр національної оборони Польщі підписав контракт на придбання 250 танків M1A2 Abrams SEP V3.
Плануються, що вони почнуть сходити з американських виробничих ліній наприкінці 2024 року, а постачання до Польщі розпочнеться на початку 2025 року.
Нещодавно поляки передали в Україну партію із 240 Т-72М1, а також Т-72М1Р.
– У зв’язку з безоплатною передачею своїх старих танків Т-72 та затримкою постачання американських танків M1A2 SEP V3 Польща вирішила придбати уживані танки M1 Abrams у Сполучених Штатах, – пояснили у виданні.
Про те, що Корпус морської піхоти США збирається вивести з бойової служби всі свої бойові танки, які представляють приблизно 200 основних бойових танків M1A1 Abrams, стало відомо у 2020 році.
Саме ці танки могли поставити до Польщі за контрактом на покупку. Єдина проблема – вони відносяться до моделі M1A1 і не мають такого ж рівня вогневої потужності, як версія SEP V3.
Як уточнюється, M1A1 Abrams є модернізованою версією M1 Abrams, що надійшов на озброєння збройних сил США у 1991 році.
Загалом американці побудували 4796 танків М1А1 для армії США та 221 танк для морської піхоти США.
Основне озброєння M1A1 Abrams складається з 120-мм гладкоствольної зброї M256, розробленої німецькою Rheinmetall Waffe Munition GmbH.
На оснащенні M1A1 Abrams знаходяться газотурбінний двигун Honeywell AGT 1500, з’єднаний з автоматичною коробкою передач Allison X-1100-3B з 4 передніми та 2 задніми передачами.
Такі танки можуть розвивати максимальну швидкість близько 68 км/год із максимальним запасом ходу 426 км.