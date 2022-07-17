РФ пригрозила швейцарській газеті судом за карикатуру на Путіна з клоунським носом
Росія пригрозила швейцарській газеті судовим позовом. Все через публікацію зображення президента РФ Путіна з клоунським носом.
Посольство Росії у Швейцарії готове звернутися до правоохоронних органів країни через карикатуру Путіна, яку опубліковали у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ) наприкінці травня.
Сама стаття була присвячена мемам, пов’язаним із війною Росії проти України. Її авторка Маріт Лангшвагер опублікувала кілька зображень, які з’явилися в соцмережах після повномасштабного вторгнення.
Серед ілюстрацій у добірці було зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі, яка також вважається символікою ЛГБТ-спільноти.
I’m not saying someone close to him needs to poison his food, but …????
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
У посольстві РФ написали лист редактору газети, у якому вказали, що “вкрай обурені” таким зображенням. Особливу образу викликали кольори веселки на обличчі Путіна через його неприязнь до ЛГБТ-спільноти.
Також російські дипломати додали, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів через цю і можливі майбутні публікації “наклепницького та образливого характеру”.
До слова, у цій же статті президент України Володимир Зеленський зображений в образі супергероя із коміксів Marvel Капітана Америки.
Keep fighting #CaptainUkraine @ZelenskyyUa #StandingWithUkraine pic.twitter.com/E8iaweELyy
— Duke of Lancaster ????️????????????✡️???? ???????? (@theshadowboxera) March 1, 2022
Але замість американської символіки його костюм і щит прикрашені українською – тризубом і соняхом.