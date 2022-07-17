РФ пригрозила швейцарській газеті судом за карикатуру на Путіна з клоунським носом

Липень, 17 в 16:20

Росія пригрозила швейцарській газеті судовим позовом. Все через публікацію зображення президента РФ Путіна з клоунським носом.

Посольство Росії у Швейцарії готове звернутися до правоохоронних органів країни через карикатуру Путіна, яку опубліковали у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ) наприкінці травня.

Сама стаття була присвячена мемам, пов’язаним із війною Росії проти України. Її авторка Маріт Лангшвагер опублікувала кілька зображень, які з’явилися в соцмережах після повномасштабного вторгнення.

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Серед ілюстрацій у добірці було зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі, яка також вважається символікою ЛГБТ-спільноти.

У посольстві РФ написали лист редактору газети, у якому вказали, що “вкрай обурені” таким зображенням. Особливу образу викликали кольори веселки на обличчі Путіна через його неприязнь до ЛГБТ-спільноти.

Також російські дипломати додали, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів через цю і можливі майбутні публікації “наклепницького та образливого характеру”.

До слова, у цій же статті президент України Володимир Зеленський зображений в образі супергероя із коміксів Marvel Капітана Америки.

Але замість американської символіки його костюм і щит прикрашені українською – тризубом і соняхом.