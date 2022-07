РФ пригрозила швейцарській газеті судом за карикатуру на Путіна з клоунським носом

Росія пригрозила швейцарській газеті судовим позовом. Все через публікацію зображення президента РФ Путіна з клоунським носом.

Посольство Росії у Швейцарії готове звернутися до правоохоронних органів країни через карикатуру Путіна, яку опубліковали у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ) наприкінці травня.

Сама стаття була присвячена мемам, пов’язаним із війною Росії проти України. Її авторка Маріт Лангшвагер опублікувала кілька зображень, які з’явилися в соцмережах після повномасштабного вторгнення.

Серед ілюстрацій у добірці було зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі, яка також вважається символікою ЛГБТ-спільноти.

I’m not saying someone close to him needs to poison his food, but …????

#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf

— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022