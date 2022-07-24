Ми маємо допомогти їм доєднатися до родин: Бріжит Макрон про 20 тисяч українських дітей у Франції

Липень, 23 в 22:28

Наразі у Франції 20 тисяч українських дітей, які продовжують, зокрема, і освіту.

Про це на саміті Перших Леді та Джентельменів повідомила перша леді Франції Бріжит Макрон.

– Вони (діти, – Ред.) не ізольовані, воні відвідують вертуальне навчання, ми розробили спеціальну навчальну програму, створили таку схему для українських студентів для того, щоб вони зберігали зв’язки. Вони адаптуються дуже добре, швидко набувають друзів, всі ці діти хочуть долучитися до своєх родин в Україні. Ми маємо допомогти їм, – каже Макрон.

Також вона розповіла про 14-річного підлітка Миколу з України, який проходить лікування у Франції.

Зараз дивляться

– Я б хотіла від початку зачитати звернення, яке я отримали від Миколи, це 14-річний український підліток, який наразі лікується у шпеталі. Я зустріла його в березні і він сказав, я закінчив хіміотерапію, і тепер я краще себе почуваю. Під час лікування моя сестра пішла до школи, має чимало друзів. Я знайшов у Франції дружню країну. Микола не єдиний, є і Анастасія, Поліна і ще багато українських діточок віком від 2-х до 19 років, які проходять лікування від раку у Франції, – додала перша леді Франції.

Фото: скрін з відео