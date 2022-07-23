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Факти / Світ

Німеччина затримує постачання Україні систем Iris-T – Welt

Валентина Чорна, редакторка стрічки
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Обіцяні урядом Німеччини постачання зброї Україні затримуються, зокрема й зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM.

За даними видання Welt, на початку липня український уряд подав заявку на купівлю 11 комплексів Iris-T SLM у збройової компанії Diehl Defense.

Міністерство економіки в Берліні позитивно відреагувало на заявку і направило її до Федеральної ради безпеки. Проте за три тижні рішення так і не було ухвалено.

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Рада, яка засідає у закритому режимі, у всіх випадках або не погоджувалась, або погоджувалась з небажанням на постачання зброї.

Варто зазначити, що одна система Iris-T коштує близько €140 млн, а за 11 одиниць потрібно заплатити €1,5 млрд.

На початку червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні постачання такої зброї у “найближчі тижні”. Водночас, за інформацією з Києва, постачання очікується лише до кінця року.

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