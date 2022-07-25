Липень, 25 в 13:16

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде війну “проти єдності Європи”.

Про це він сказав під час виступу у ратуші Падерборна.

За словами Штайнмаєра, наслідки війни Росії проти України можуть відчуватися і в Євросоюзі, проте варто змиритися та захищати європейські цінності.

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– Війна, яку Путін веде проти України – це також війна проти єдності Європи. Ми не повинні дозволити собі бути розділеними, ми повинні продовжувати велику роботу зі створення об’єднаної Європи, яку ми почали так багатообіцяюче, не дайте їй зруйнуватися, – заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що європейці “мають знову усвідомити, що їх визначає і що об’єднує їх справедливе та людське співіснування”.

Також Штайнмаєр закликав громадян бути готовими терпіти труднощі, які пов’язані з війною.

Джерело: Tagesschau