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Факти / Світ

У разі військової загрози РФ Молдова звернеться до Румунії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Майя Санду

Президент Молдови Мая Санду заявила після зустрічі зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом, що у разі військової загрози з боку Росії планує звернутися за допомогою до Румунії.

Також вона попередила, що якщо агресія РФ проти України рушить далі, на територію Молдови, відносини Кишинева та Москви серйозно погіршаться.

– Ми стурбовані. Ми розглядаємо найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємось до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, проситимемо допомоги, – заявила вона.

Клаус Йоганніс у свою чергу підкреслив, що Румунія залишається “найближчою до Молдови” і не залишить її, незалежно від сценарію, в якому всі опиняться внаслідок злощасної війни, яку розв’язала Росія проти України.

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Нагадаємо, у четвер парламент Молдови підтримав більшістю голосів пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан у зв’язку з війною РФ проти України.

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Джерело: Deschide

Фото: Президентура Республики Молдова

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