Липень, 30 в 14:21

Уряд Норвегії передав Україні 14 броньованих патрульних автомобілів IVECO LAV III. Вони мають гарну мобільність та захист.

Крім того, броньовані IVECO LAV III належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані.

– Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії, – заявив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.

В уряді Норвегії наголосили, що бронеавтомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які країна вже передала Україні раніше.

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Як пише портал Мілітарний, передані автомобілі є варіантом Iveco LMV – це армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом.

Маса машини в базовій комплектації становить 7 т, максимальна швидкість – 130 км/год, запас ходу – 600 км. Станом на 2016 рік у Збройних силах Норвегії було 170 автомобілів IVECO LAV у різних варіантах.

Джерело: Уряд Норвегії

Фото: Уряд Норвегії