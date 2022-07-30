Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Росія перервала чи скоротила постачання газу для 12 країн ЄС – Ляєн

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія перервала чи скоротила постачання газу для 12 країн ЄС – Ляєн
Фото: Depositphotos

РФ скоротила або ж перервала газопостачання до 12 країн Європейського союзу.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

– Росія скоротила чи перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми маємо підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу, – заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС вже отримав рекордні обсяги поставок газу зі США й щоразу надходить більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що країни-члени Європейського Союзу погодили екстрений план скорочення споживання газу, який повинен пом’якшити наслідки можливого повного припинення імпорту блакитного палива з Росії.

Джерело: Diario de Noticias

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка