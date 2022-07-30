Росія перервала чи скоротила постачання газу для 12 країн ЄС – Ляєн

Липень, 30 в 18:08

РФ скоротила або ж перервала газопостачання до 12 країн Європейського союзу.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

– Росія скоротила чи перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми маємо підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу, – заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС вже отримав рекордні обсяги поставок газу зі США й щоразу надходить більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря.

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Нагадаємо, що країни-члени Європейського Союзу погодили екстрений план скорочення споживання газу, який повинен пом’якшити наслідки можливого повного припинення імпорту блакитного палива з Росії.

Джерело: Diario de Noticias