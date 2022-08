Військова підтримка та експорт зерна: Зеленський і Столтенберг провели розмову

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери обговорили військову підтримку нашої країни та експорт зерна. Про це повідомив генсек НАТО.

Також генсек Альянсу додав, що обговорив із Володимиром Зеленським перший експорт українського зерна після повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що необхідно повністю виконувати зернову угоду, якої вдалося досягти за участю ООН та Туреччини.

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye.

