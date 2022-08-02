Військова підтримка та експорт зерна: Зеленський і Столтенберг провели розмову

Серпень, 02 в 15:19

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Лідери обговорили військову підтримку нашої країни та експорт зерна. Про це повідомив генсек НАТО.

– Хороша розмова з президентом Зеленським про пріоритети військової підтримки. Дуже важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні, ще швидше, – написав Столтенберг у Twitter.

Також генсек Альянсу додав, що обговорив із Володимиром Зеленським перший експорт українського зерна після повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що необхідно повністю виконувати зернову угоду, якої вдалося досягти за участю ООН та Туреччини.

Зараз дивляться

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 2, 2022

Тим часом в Офісі президента додали, що Володимир Зеленський розповів Єнсу Столтенбергу про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО, щоб успішно відбивати російські атаки та переходити до подальшого контрнаступу.

Крім того, президент наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. Україна не підписувала спільного документа з РФ.

Вранці 1 серпня із порту Одеси вийшло перше вантажне судно з українським продовольством.