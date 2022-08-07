Серпень, 07 в 0:01

Сполучені Штати збираються взяти участь у спільних військових навчаннях з Індією менш ніж за 100 кілометрів від спірного кордону південноазіатської країни з Китаєм, пише CNN.

Очікується, що ці навчання відбудуться в середині жовтня в Аулі в індійському штаті Уттаракханд і будуть зосереджені на висотній бойовій підготовці.

Аулі знаходиться приблизно за 95 кілометрів від Лінії фактичного контролю (ЛФК), де приблизно проходить спірний кордон між Індією та Китаєм.

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Навчання пройдуть у рамках 18-го випуску щорічних спільних навчань, відомих як Військова практика.

Відносини між Індією та Китаєм загострилися після того, як внаслідок кривавого зіткнення між їхніми солдатами у Гімалаях у червні 2020 року загинули щонайменше 20 індійських військовослужбовців та четверо китайських солдатів.

Напруженість ще більше зросла останнім часом через будівництво Китаєм мосту через озеро Пангонг Цо, розташоване вздовж кордону. Уряд Індії засудив цей крок як незаконну окупацію.

Під час візиту до Індії цього року командувач сухопутних військ США на Тихому океані генерал Чарльз Флінн охарактеризував нарощування військової могутності Китаю поблизу спірного кордону як таке, що викликає тривогу.

Відповідаючи на питання про спільні навчання, представник Міністерства оборони США сказав CNN, що партнерство з Індією було “одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”.

– Один із важливих елементів цих ширших зусиль включає навчання та навчальні заходи, і Військова практика – одне з таких щорічних двосторонніх навчань, призначених для покращення оперативної сумісності та підвищення наших відповідних можливостей для вирішення низки проблем регіональної безпеки, – сказав представник.

Лінія фактичного контролю – нечітко визначений де-факто кордон між Індією та Китаєм – виникла в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, яка сама по собі була викликана давніми історичними територіальними розбіжностями.

Її точне розташування може бути розмите, і між Китаєм та Індією досі точаться суперечки про те, де закінчується одна країна і починається інша.

Будь-які військові провокації між Індією та Китаєм можуть мати тяжкі наслідки, оскільки ці країни мають ядерну зброю.