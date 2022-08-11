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Факти / Світ

Це війна Путіна: Шольц заявив про особисту відповідальність очільника Кремля за вторгнення

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Це війна Путіна: Шольц заявив про особисту відповідальність очільника Кремля за вторгнення
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції заявив про особисту відповідальність президента РФ Володимира Путіна за війну проти України.

Таку думку він висловив, відповідаючи на питання, чому скептично ставиться до ідеї заборонити видачу росіянам шенгенських віз.

– Це війна Путіна. Тому мені важко з цим погодитися, – сказав Шольц.

Він нагадав, що ЄС уже ухвалив низку рішень про запровадження санкцій проти людей у Москві, які ухвалюють рішення. За словами Шольца, це продовжуватимуть робити і надалі.

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Але, на його думку, запроваджувати санкції проти всіх росіян невиправдано.

Водночас канцлер ФРН запевнив, що Німеччина і далі підтримуватиме Україну. На думку Шольца, Росія повинна усвідомити, що війна не може закінчитися продиктованим миром, як цього б хотів президент Росії.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в цій війні на знак солідарності грошима та найсучаснішою зброєю, поки нарешті не настане мир, – запевнив канцлер Німеччини.

Також Олаф Шольц назвав повномасштабну війну Росії проти України нинішнім найбільшим викликом.

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Джерело: Der Tagesspiegel

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