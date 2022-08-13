Серпень, 13 в 18:05

Україна отримала САУ Zuzana 2, що перебувають на озброєнні ЗС Словацької Республіки. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші такі чотири САУ вже передали для ЗСУ.

У червні українські воїни приступили до навчань на такому типі артилерійських установок.

Після модернізації першої версії САУ Zuzana 2 отримала ствол з довгою 52 калібру, нову броньовану кабіну для екіпажу, можливість обертання вежі на 360 градусів, зменшення кількості команди, необхідної для обслуговування, до трьох осіб, завдяки автоматизації процесів. Перші розробки нова версія пройшла в грудні 2009 року.

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Важливі деталі

Наразі далекобійною самохідною артилерійською установкою армії Росії є 2С19 Мста-С. Максимальна відстань її стрільби – до 25 км. Тобто більше, ніж на 10 км менше в порівнянні з Zuzana 2.

Крім того, якщо ЗСУ отримає САУ Zuzana 2, українські воїни зможуть вести вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 метри). Переможець у такій артилерійській дуелі очевидний.

Тактико-технічні характеристики

калібр стовбура: 155 мм;

довжина стовбура: 52 калібру;

боєкомплект: 40 снарядів;

відстань до цілі: максимальна – 39,6 км;

темп стрільби: протягом однієї хвилини – 6 пострілів на хвилину, стандартний – 5 пострілів на хвилину;

маса: 28,450 кг;

максимальна швидкість по шосе: більше 80 км / год;

запас ходу: 750 км;

додаткове озброєння: кулемет 7,62 або 12,7 мм для самооборони.

Ціна питання

У 2018 році міністерство оборони Словаччини замовило 25 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 за €149 млн для озброєння своєї армії. Виходячи з цього, можна вирахувати, що одна САУ коштує близько €5,96 млн.

Джерело: Aktuality, за матеріалами ЗМІ

Фото: Jacob Bradford