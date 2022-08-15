Серпень, 15 в 13:26

Українці, які виїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, можуть отримати додаткову фінансову допомогу.

Однак у них повинна бути Карта поляка. Якщо такий документ є, то біженці з України моужть розраховувати на виплати 1 505 злотих для дорослих і 752,50 злотих для неповнолітніх.

Також проект Допомога полякам з України передбачає організацію безкоштовного курсу польської мови для дорослих, співфінансування витрат на курси підвищення кваліфікації, курси професійної підготовки, співфінансування допомоги спеціалістів: психологів, присяжних перекладачів, юристів, лікарів тощо.

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Хто може розраховувати на допомогу:

власники Карти поляка та їхні найближчі родичі, включаючи подружжя, нащадків по висхідній і низхідній лінії;

особи, які мали Карту поляка, але її термін дії закінчився у зв’язку з отриманням посвідки на постійне проживання на території Республіки Польща чи польського громадянства, а також їх найближчі родичі;

громадяни Польщі з постійним місцем проживання в Україні (реєстрація), а також їх найближчі родичі: чоловік/дружина, батьки по висхідній лінії (батьки, діди та бабусі) та низхідній (діти, онуки);

особи, які мають право на видачу репатріаційної візи чи рішення про підтвердження польського походження, а також члени їхньої найближчої сім’ї.

Але спільною умовою у всіх вищезазначених випадках для кожного бенефіціара окремо є факт його прибуття на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями, які ведуться в Україні з 24 лютого 2022 року.

Щоб дізнатися, як отримати виплати, потрібно звернутися до одного з 13 пунктів допомоги та консультацій, знайти які можна за посиланням.