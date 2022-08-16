США показали, як завантажують літак боєприпасами для України

Серпень, 16 в 14:53

У вівторок, 16 серпня, Пентагон опублікував відео завантаження боєприпасів для відправки їх до України в рамках військової допомоги у війні з російськими агресорами.

– Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну, – сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці Пентагону в Twitter.

Зазвичай військова допомога доставляється літаками до Польщі, звідти – наземним транспортом в Україну.

У відомстві не вказали, яку саме військову допомогу відправили вантажами, які вдалося зняти на відео, проте військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначив у Telegram, що за його спостереженнями, судячи з упаковки, це 155-мм снаряди для гаубиць американського виробництва.

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Нагадаємо, 8 серпня Міноборони США оголосило про виділення Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 1 млн доларів.

Серед іншого, він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, снаряди для 155-мм артилерії, 120-мм мінометні системи та снаряди до них, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, 50 БМП.