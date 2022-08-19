Серпень, 19 в 20:40

До нового пакету допомоги США для України у розмірі до $775 млн увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиці, снаряди та безпілотники.

Про це у п’ятницю, 19 серпня, з посиланням на Пентагон повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як уточнюється, йдеться про неназвану кількість боєприпасів до РСЗВ HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм і 36 тис. снарядів до них.

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Крім того, Україна отримає 15 безпілотників Sky Eagle, ракети HARM для боротьби з радарами, протитанкові комплекси TOW та тисячу Javelin.

Ба більше, за два-три місяці США планують передати Україні нові ЗРК NASAMS.

У відомстві зазначили, що Кримський півострів був і залишається територією України, а тому Вашингтон оснащує українські Збройні сили новими засобами, щоб покращити ситуацію на півдні та сході української держави.

Наголошується, що цей пакет військової допомоги США підвищує мобільність ЗС України, особливо на півдні країни.