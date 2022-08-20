Серпень, 20 в 12:27

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін проходить тест на наркотики після приватної вечірки.

У мережу потрапило відео, на якому вона п’є на заході, де, за непідтвердженими даними, наркотики могли приймати інші.

36-річна Марін повідомила журналістам, що 19 серпня вона пройшла перевірку, результати якої будуть відомі за тиждень. Вона сказала, що ніколи не вживала наркотики, “навіть у підлітковому віці”, і пройшла тест “для власного правового захисту та щоб розвіяти будь-які сумніви”.

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На опублікованому відео також були відомі теле- та радіоведучі, впливові особи та співачка.

Марін сказала, що, за її даними, наркотики на вечірці не вживали. Також вона додала, що була в змозі “піти, щоб зайнятися робочими справами ввечері”.

Прем’єр-міністр описала своє споживання алкоголю як “помірне” і підкреслила, що на вечірці пила лише легкі алкогольні напої.

– Я нормально дійшла від ресторану до машини і пішла додому, а наступного ранку прокинулася, почуваючи себе нормально, – сказала вона.

Марін наполягає на тому, що більшу частину свого часу вона проводить за роботою, а відео, подібні до цього, дають “спотворене” уявлення про те, як вона проводить свій час.

– Мені здається, що відео знімаються постійно, скрізь, і це не дуже добре. Навіть нормальні речі виглядають погано, – сказала вона.

Джерело: The Guardian