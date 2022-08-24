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Факти / Світ

США перекинули вже 12 винищувачів F-22 Raptor до Польщі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
США перекинули вже 12 винищувачів F-22 Raptor до Польщі
Фото: Getty Images

Представники польських та американських ВПС представили розширене угруповання винищувачів п’ятого покоління F-22 Raptor на авіабазі у Ласці.

Defence24 пише, що загалом у Польщі базується вже 12 F-22.

Командир 90-ї ескадрильї ВПС США Майкл Кендалл заявив, що літаки здійснюють польоти не щодня, проте F-22 регулярно з’являються у повітряному просторі Європи.

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Так, наприклад, нещодавно вони виконували навчальні польоти над Словаччиною, Естонією та узбережжям Балтійського моря.

Наразі, як повідомляється, на базі в Ласці дислокується близько 300 військових ВПС США.

Зазначимо, що F-22 Raptor – це американський винищувач, який виробляли компанії Lockheed Martin і Boeing у 1997-2011 роках.

Вперше його застосували в Сирії у 2014 році, всього таких винищувачів у світі близько 180.

Європейцям покажуть F-22 Raptor у справі під час міжнародного авіашоу у Словаччині, Братиславі, яке відбудеться у найближчі вихідні.

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Джерело: Defence24

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