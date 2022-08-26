Росіяни масово знімають валюту у Фінляндії

Серпень, 26 в 20:10

Банкомати на сході Фінляндії біля кордону з Російською Федерацією почали з рекордною швидкістю спустошувати російські туристи.

Як з’ясувало фінське видання Yle, це пов’язано з тим, що росіяни знайшли спосіб перевести в готівку євро.

Так, туристи з Росії масово знімають готівку зі своїх карток, які обслуговує китайська платіжна система UnionPay. Вона – єдина велика міжнародна система, що залишилася в Росії, оскільки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну від росіян пішли і Mastercard, і Visa, і American Express.

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У Фінляндії почали помічати, що саме через карти UnionPay російські туристи знімають гроші та оплачують покупки на східному кордоні.

Регіональний менеджер компанії Nokas nosto, яка обслуговує банкомати, заявила, що готівку почали знімати з рекордною швидкістю саме після того, як Фінляндія відкрила кордон для росіян.

Зазначимо, що китайська система UnionPay працює у Фінляндії вже кілька років.

Джерело: Yle