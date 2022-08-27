Депутати Європарламенту вимагають заборонити видачу туристичних віз росіянам

Серпень, 27 в 1:08

Група з кількох десятків депутатів Європарламенту написали листа президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому вимагають зупинити видачу віз росіянам.

Депутати, які приєдналися до листа, з низки країн – Польщі, Німеччини, Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Фенляндії, Чехії.

У ньому вони просять “ініціювати обговорення цього питання між європейськими лідерами та добиватися повної заборони видачі туристичних віз для росіян поки РФ не припинить війну проти України”.

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– Якщо таке рішення затягнеться, ми закликаємо до негайного скорочення кількості туристичних віз для громадян Росії та збільшення візового збору.

У листі зазначається, що згадана заборона не повинна поширюватися на росіян, які отримують гуманітарні візи.

Джерело: PAP