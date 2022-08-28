Серпень, 27 в 23:07

Жінка підпалила машину заступника начальника восьмого управління Генштабу Збройних сил РФ Євгена Секретарьова в Москві.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За їхніми даними, про постраждалих внаслідок інциденту нічого не відомо.

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Підозрювану в підпалі жінку вже затримали, ЗМІ пишуть, що вона нібито зізналася у скоєному і аргументувала це тим, що виступає проти війни, розв’язаної Росією в Україні.

Пропагандистські держЗМІ РФ також пишуть, що жінка облила бензином та підпалила автомобіль співробітника міністерства оборони, проте його ім’я не називається.

Повідомляється, що восьме управління Генштабу відповідає за військову цензуру та стежить за тим, щоб у ЗМІ “не з’являлася неправильна фактура про російську армію”.