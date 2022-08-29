Серпень, 28 в 22:11

Газосховище Фінляндії та країн Балтії заповнене трохи більше ніж наполовину, тоді як у іншої частини Європи – в середньому на 80%.

Про це повідомляє ERR.

– У Європі сховища заповнені в середньому на 80%. У країнах Балтії ситуація гірша, за ними слідує Болгарія, Австрія та Угорщина. У всіх цих країн газосховища заповнені приблизно на 60%, а то й менше, як у випадку з Латвією, – повідомив експерт із енергетики Андрес Мяе.

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Зазначається, що запаси країн Балтії та Фінляндії зберігаються в одному місці – Інчукалнському підземному газосховищі в Латвії.

– Станом на п’ятницю його заповнюваність становила 55% від максимального обсягу, і тенденція була низхідною, що означає, що з нього забирається більше газу, ніж надходить. З 12 серпня туди з Росії не надійшло жодного кубометра газу, – наголосив Мяе.

Як пояснив представник естонського газового оператора Elering Айн Кестер, крім відсотка наповненості, необхідно також враховувати, наскільки великим є саме сховище, а також співвідношення обсягу та споживання.

– Латвійське газосховище та литовський СПГ-термінал чудово покриють наше поточне споживання. Можливо, нам і доведеться взяти газ з латвійського сховища. При цьому, якщо говорити про початок наступного року – зиму та весну, то тут необхідно спиратися на додаткові термінали – їхнє будівництво триває, – зазначив Кестер.

Експерти вказують, що урядам трьох держав Балтії необхідно заздалегідь домовитися про те, як розподіляти запаси газу, щоб битва за блакитне паливо узимку не стала надто запеклою.

Нагадаємо, Франція заповнила свої газосховища більше ніж на 90%, а також має гарні шансі виконати урядову ціль щодо 100% заповненості до листопада.

Німеччина ж, за останніми даними, заповнила сховища більш ніж на 80%.

Джерело: ERR