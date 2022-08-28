Серпень, 28 в 20:44

У неділю, 28 серпня, канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав Євросоюз відокремити ціни на електроенергію від цін на газ, оскільки вартість енергоносіїв продовжує стрімко зростати по всій Європі.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Він уточнив, що ЄС “не може дозволити Путіну щодня приймати рішення щодо цін на енергоносії”.

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– Ціни на електроенергію мають знизитись. Ми повинні зупинити це безумство, яке зараз відбувається на енергетичних ринках, – сказав він у своїй заяві.

Нехаммер додав, що порушить це питання на екстреному засіданні, яке блок має провести з цього питання.

Він зазначив, що вже обговорив це з лідерами Німеччини та Чехії, які нині головують у ЄС по черзі.

Минулого тижня контракт на електроенергію в Німеччині на рік вперед досяг 995 євро (995 доларів США) за мегават-годину, тоді як французький еквівалент перевищив 1100 євро — більш ніж у десять разів більше в обох країнах, порівняно з минулим роком.

У Сполученому Королівстві регулятор енергетики Ofgem заявив, що з 1 жовтня майже вдвічі збільшить граничні ціни на електроенергію та газ до в середньому 3549 фунтів стерлінгів на рік.