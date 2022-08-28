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Канцлер Австрії закликав ЄС розділити ціни на електроенергію та газ, щоб стримати їх зростання

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Канцлер Австрії закликав ЄС розділити ціни на електроенергію та газ, щоб стримати їх зростання
Фото: Depositphotos

У неділю, 28 серпня, канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав Євросоюз відокремити ціни на електроенергію від цін на газ, оскільки вартість енергоносіїв продовжує стрімко зростати по всій Європі.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Він уточнив, що ЄС “не може дозволити Путіну щодня приймати рішення щодо цін на енергоносії”.

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– Ціни на електроенергію мають знизитись. Ми повинні зупинити це безумство, яке зараз відбувається на енергетичних ринках, – сказав він у своїй заяві.

Нехаммер додав, що порушить це питання на екстреному засіданні, яке блок має провести з цього питання.

Він зазначив, що вже обговорив це з лідерами Німеччини та Чехії, які нині головують у ЄС по черзі.

Минулого тижня контракт на електроенергію в Німеччині на рік вперед досяг 995 євро (995 доларів США) за мегават-годину, тоді як французький еквівалент перевищив 1100 євро — більш ніж у десять разів більше в обох країнах, порівняно з минулим роком.

У Сполученому Королівстві регулятор енергетики Ofgem заявив, що з 1 жовтня майже вдвічі збільшить граничні ціни на електроенергію та газ до в середньому 3549 фунтів стерлінгів на рік.

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Джерело: The Guardian
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