НАТО та США необхідно активізуватися в Арктиці через РФ – Столтенберг

Серпень, 28 в 18:50

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через посилення військової активності РФ у районі Північного полюса Альянсу та США необхідно посилити свою присутність в Арктиці.

– НАТО має збільшити свою присутність в Арктиці, – цитує заяву Столтенберга Welt.

Він додав, що зараз Росія перебуває у процесі відкриття в Арктиці баз радянської доби та розміщення там нової сучасної зброї, серед якої гіперзвукові ракети.

Також зростання інтересу до Арктики починає виявляти Китай.

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Зазначимо, що в арктичних широтах – території різних країн. Це і США, і Норвегія, і Данія, і Канада, і Фінляндія, і Швеція, і Ісландія, а також Росія.

Джерело: Welt