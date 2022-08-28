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Факти / Світ

НАТО та США необхідно активізуватися в Арктиці через РФ – Столтенберг

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Арктика
Фото: Unsplash

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через посилення військової активності РФ у районі Північного полюса Альянсу та США необхідно посилити свою присутність в Арктиці.

– НАТО має збільшити свою присутність в Арктиці, – цитує заяву Столтенберга Welt.

Він додав, що зараз Росія перебуває у процесі відкриття в Арктиці баз радянської доби та розміщення там нової сучасної зброї, серед якої гіперзвукові ракети.

Також зростання інтересу до Арктики починає виявляти Китай.

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Зазначимо, що в арктичних широтах – території різних країн. Це і США, і Норвегія, і Данія, і Канада, і Фінляндія, і Швеція, і Ісландія, а також Росія.

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Джерело: Welt

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