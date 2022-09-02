ФБР провело обшуки у російського олігарха наближеного до Путіна

Вересень, 02 в 7:56

ФБР та Служба національної безпеки обшукують власність російського олігарха у Нью-Йорку та Флориді.

Стверджується, що нерухомість пов’язана з російським олігархом Віктором Вексельбергом, який перебуває під санкціями, близьким союзником президента Володимира Путіна та фігурантом розслідування Міністерства юстиції.

Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на свої джерела.

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У четвер вранці федеральні агенти були помічені під час обшуку квартири в багатоповерховому будинку на Манхеттені та маєтку в Хемптоні, які, за твердженням влади, пов’язані з російським олігархом, у якого нещодавно конфіскували яхту, згідно з даними джерел.

Агенти Служби внутрішньої безпеки та ФБР разом із детективами Департаменту поліції Нью-Йорка були помічені з коробками під час обшуку на вулиці Дак-Понд-лейн у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, та на Парк-авеню на Манхеттені.

Записи показують, що ці об’єкти пов’язані з російським олігархом Віктором Вексельбергом, що знаходиться під санкціями, мільярдером і близьким союзником президента Володимира Путіна, який очолює московську групу Ренова, конгломерат з інтересами в металургійній, гірничодобувній та технологічній галузях.

За даними джерел, також проводиться обшук у будинку на Фішер-Айленді в Майамі, який, за словами влади, був пов’язаний із Вексельбергом.

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Джерело: NBC