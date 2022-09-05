США мають бути готові до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді – Бен Годжес

Вересень, 05 в 8:11

Військові цілі США мають передбачати “деімперіалізацію” Росії, адже зараз відбувається кінець РФ у її нинішньому вигляді й потрібно бути готовим до цього.

Про це у Twitter написав американський генерал Бен Годжес.

– Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають передбачати “деімперіалізацію” Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця РФ у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. Ми не були готові до кінця СРСР, – написав екскомандувач військами США у Європі.

Таким чином американський генерал Бен Годжес прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера про те, що “імперіалістичні війни” РФ проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії, і “ми не можемо забувати, що РФ все ще перебуває в Грузії”.