США мають бути готові до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді – Бен Годжес
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Військові цілі США мають передбачати “деімперіалізацію” Росії, адже зараз відбувається кінець РФ у її нинішньому вигляді й потрібно бути готовим до цього.
Про це у Twitter написав американський генерал Бен Годжес.
– Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають передбачати “деімперіалізацію” Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця РФ у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. Ми не були готові до кінця СРСР, – написав екскомандувач військами США у Європі.
Таким чином американський генерал Бен Годжес прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера про те, що “імперіалістичні війни” РФ проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії, і “ми не можемо забувати, що РФ все ще перебуває в Грузії”.
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