РФ купує мільйони ракет і снарядів у Північної Кореї – ЗМІ

Вересень, 06 в 9:47

Росія купує у Північної Кореї мільйони ракет та снарядів. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки.

Це відбувається на фоні того, що РФ продовжує страждати від гострої нестачі постачань, оскільки її повномаштабна війна проти України продовжується.

Американське видання The New York Times наголошує, що зукупівля подібного озброєння у Північної Кореї є ознакою того, що глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили Москву вдатися до таких кроків.

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Однак ЗМІ повідомдяють, що США надали мало подробиць про точний тип озброєння, терміни або розмір партії.

Але неназваний американський чиновник повідомив журналістам, що, крім ракет малої дальності та снарядів для артилерії, РФ у майбутньому може спробувати закупити у КНДР і інше обладнання.

До слова, днями американські видання також писали, що у середині серпня РФ забрала з іранського аеродрому безпілотники і переправила їх до себе вантажними літаками.

У США вважають, що закуплені Росією іранські безпілотники Shahed-129 та Shahed-191 використовуватимуться у війні проти України.