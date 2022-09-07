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Байден привітав Трасс: обговорили співпрацю та сприяння поразці Путіна в Україні

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Байден привітав Трасс: обговорили співпрацю та сприяння поразці Путіна в Україні
Фото: Getty Images

Прем‘єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом США Джо Байденом.

Президент США привітав з призначенням на посаду Елізабет Трасс, яка сподівається на тісну співпрацю з президентом Байденом для вирішення спільних викликів, зокрема екстремальних економічних проблем, спричинених війною президента Росії Володимира Путіна.

– Лідери підтвердили свою прихильність зміцненню глобальної свободи, подоланню ризиків, які створюють автократії, і забезпеченню поразки Путіна в Україні, – йдеться у офіційному повідомленні за підсумками розмови Елізабет Трас та Джо Байдена.

Нагадаємо, 6 вересня, нова прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс розподілила крісла у своєму уряді.

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Джерело: gov.uk

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