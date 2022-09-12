Греція пояснила, чому не передаватиме Україні комплекси С-300
Греція не надсилатиме Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) С-300 російського виробництва.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Таке рішення він пояснив тим, що відповідне постачання може нашкодити обороноздатності Грецї.
Водночас Міцотакіс запевнив, що Афіни готові передати Києву гусеничні БМП-1 радянського виробництва. Однак Греція хоче спочатку отримати від Німеччини БМП Marder1A3.
Нагадаємо, ще у червні цього року іноземні видання із посиланням на спікера грецького уряду повідомили, що Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1, коли до країни доставлять обіцяні Берліном німецькі бойові машини піхоти Marder.
За уточненою інформацією, причиною відповідної позиції є конфлікт Греції з Туреччиною. Анкара претендує на деякі грецькі острови, тому Збройні сили Греції перебувають у стані бойової готовності.
11 вересня Туреччина заявила про те, що в міжнародних водах Егейського моря грецька берегова охорона обстріляла турецьке судно.
Турецькі джерела кажуть, що після цього висловили Греції протест і зажадали негайних пояснень та розслідування того, що відбулося.
Джерело: Protothema