Вересень, 12 в 11:08

Греція не надсилатиме Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) С-300 російського виробництва.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Таке рішення він пояснив тим, що відповідне постачання може нашкодити обороноздатності Грецї.

Водночас Міцотакіс запевнив, що Афіни готові передати Києву гусеничні БМП-1 радянського виробництва. Однак Греція хоче спочатку отримати від Німеччини БМП Marder1A3.

Зараз дивляться

Нагадаємо, ще у червні цього року іноземні видання із посиланням на спікера грецького уряду повідомили, що Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1, коли до країни доставлять обіцяні Берліном німецькі бойові машини піхоти Marder.

За уточненою інформацією, причиною відповідної позиції є конфлікт Греції з Туреччиною. Анкара претендує на деякі грецькі острови, тому Збройні сили Греції перебувають у стані бойової готовності.

11 вересня Туреччина заявила про те, що в міжнародних водах Егейського моря грецька берегова охорона обстріляла турецьке судно.

Турецькі джерела кажуть, що після цього висловили Греції протест і зажадали негайних пояснень та розслідування того, що відбулося.

Джерело: Protothema