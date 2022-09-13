Гнів і розпач зростають: західні експерти не виключають краху РФ на тлі успіхів ЗСУ на фронті

Вересень, 13 в 9:23

Швидкий та успішний контрнаступ України на Півночі відкриває можливості, про які мало хто думав, коли у лютому Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Зокрема, армія РФ може бути розгромлена або навіть розвалитися. Про це пише Bloomberg, наводячи думки західних експертів.

Видання зазначає, що швидка поразка Росії залишається малоймовірною, адже вона контролює близько однієї п’ятої захопленої території України.

Зараз дивляться

Однак як російські, так і західні військові оглядачі майже не сумніваються, що контрнаступ ЗСУ знаменує поворотний момент. Принаймні, він ставить під сумнів ціль Росії захопити всі східні території України.

Видання наводить слова військового історика і почесного професора вивчення війни в Королівському коледжі Лондона Лоуренса Фрідмана, який у своїй колонці написав, що контрнаступ ЗСУ перекреслив більшість припущень та впевнених прогнозів про перебіг цієї війни.

Тому, на його думку, тепер не можна виключати навіть раптовий крах Росії.

– Як у випадку з банкрутством, так і з військовою поразкою. Те, що здається тривалим і болісним, може швидко перетворитися на розгром, – припускає професор.

Зі свого боку колишній директор ЦРУ та міністр оборони США Леон Панетта назвав контрнаступ ЗСУ і ключовим, і небезпечним. Він не виключає, що загнутий в глухий кут Путін може завдати удару у відповідь.

А от військовий фахівець аналітичного центру безпеки CNA у Вашингтоні Майкл Кофман наголосив, що швидкість контрнаступу на Харківщині показала, що Україна зараз має явну перевагу в живій силі, демонструючи здатність до ротації та розгортання нових військ на кількох фронтах.

Водночас Bloomberg пише, що серед російських націоналістично налаштованих військових блогерів зростають розпач і гнів через хід війни.

Видання наводить слова колишнього депутата Бориса Надєждіна, який під час ефіру на ТБ заявив, що Путіна, ймовірно, ввели в оману, змусивши почати “колоніальну” війну, яку було “неможливо виграти”.