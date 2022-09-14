Вересень, 14 в 11:44

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні вирушає з візитом до України.

Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, фон дер Ляєн повідомила, що Україні хочуть дати можливість максимально використовувати свій потенціал.

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Тому під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Єврокомісії планує обговорити забезпечення безперешкодного доступу нашої країни до єдиного ринку ЄС і включення в зону європейського безкоштовного роумінгу.

We will empower ???????? to make the most of its potential. Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market. Bringing Ukraine into our ???????? free roaming area. I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

До слова, сьогодні під час свого виступу у Європейському парламенті Урсула фон дер Ляєн запевнила, що солідарність Європи з Україною залишається непохитною.

Також вона додала, що санкції ЄС проти Росії через її повномасштабну агресію проти України залишаються, вони нікуди не дінуться.

Крім того, президент Єврокомісії переконана, що Путін програє у повномасштабній війні, яку розв’язала РФ.