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Факти / Світ

Фон дер Ляєн їде у Київ: ЄС введе Україну в зону безкоштовного роумінгу

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні вирушає з візитом до України.

Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, фон дер Ляєн повідомила, що Україні хочуть дати можливість максимально використовувати свій потенціал.

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Тому під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Єврокомісії планує обговорити забезпечення безперешкодного доступу нашої країни до єдиного ринку ЄС і включення в зону європейського безкоштовного роумінгу.

До слова, сьогодні під час свого виступу у Європейському парламенті Урсула фон дер Ляєн запевнила, що солідарність Європи з Україною залишається непохитною.

Також вона додала, що санкції ЄС проти Росії через її повномасштабну агресію проти України залишаються, вони нікуди не дінуться.

Крім того, президент Єврокомісії переконана, що Путін програє у повномасштабній війні, яку розвязала РФ.

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