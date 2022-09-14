Вересень, 14 в 19:42

Американський президент Джо Байден запропонував Лінн Трейсі на посаду посла США у Росії. Тож вона може стати першою жінкою-послом Америки у Росії.

Про це пише CNN.

Нині Трейсі – голова американської дипмісії у Вірменії. Дипломат має ступінь бакалавра дослідження СРСР, а з 1987 до 1990 року проживала в Москві.

Зараз дивляться

Лінн Трейсі працювала в Казахстані та Пакистані, з 2001 до 2002 року обіймала посаду референта з Грузії.

З 2004 до 2006 року вона працювала в дипломатичному представництві в Казахстані. З 2006 до 2009 року – главою консульства США в Пакистані.

За підсумками цього відрядження вона отримала нагороду За виявлений героїзм від імені тодішнього держсекретаря Гілларі Клінтон – 26 серпня 2008 року на неї було скоєно замах.

Після замаху Трейсі була заступником посла США в Туркменістані, також працювала заступником помічника держсекретаря Центральної Азії в Бюро у справах Південної та Центральної Азії американського Держдепартаменту.

Раніше, 4 вересня, Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді посла Сполучених Штатів у РФ і виїхав із Москви.

Читайте Посол США в РФ Джон Салліван залишив Москву

Фото: посольство США