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Росія витратила $300 млн, щоб вплинути на політиків за кордоном – CNN

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
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Росія витратила $300 млн, щоб вплинути на політиків за кордоном – CNN
Фото: Depositphotos

Росія таємно перерахувала $300 млн іноземним політичним партіям, посадовим особам і політикам у більш ніж двох десятках країн на чотирьох континентах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця Білого Дому та доповіді розвідувальної спільноти США,

Завданням цього фінансування, було отримати підтримку конкретних політичних партій для підриву демократій у всіх цих країнах.

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За словами чиновника, доповідь була отримана влітку цього року за запитом офіційних осіб адміністрації Джо Байдена. Рівень її секретності було навмисно знижено, щоб інформацією  можна було ділитися з союзниками у всьому світі та оприлюднити.

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Джерело: CNN
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