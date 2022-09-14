Євросоюз може скоротити фінансування Угорщини – ЗМІ

Вересень, 14 в 14:36

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела серед чиновників ЄС повідомляє, що Європейська комісія збирається рекомендувати скоротити фінансування Угорщини. Це пов’язано з побоюваннями щодо широкомасштабної корупції у цій країні.

Джерела стверджують, що Єврокомісія хоче формалізувати свою оцінку цієї неділі. Після цього, протягом трьох місяців, уряди Євросоюзу ухвалять рішення остаточно.

Видання зазначає, що затвердження пропозиції комісії вимагатиме рішення кваліфікованої більшості країн-членів.

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Угорщина – перша країна, яка стала об’єктом розслідування відповідно до нових правил, які дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси.

На розслідування ерозії верховенства права під час перебування у владі Віктора Орбана Єврокомісія витратила місяці.

Уряд Орбана, який втратив доступ до фінансування ЄС в очікуванні результатів розслідування, сподівається отримати ще понад €40 млрд в рамках виплат від ЄС до 2027 року.

Орбан запропонував створити агентство боротьби з корупцією та внести поправки до низки законів, зокрема – про держзакупівлі, щоб розвіяти побоювання Єврокомісії.

Один із чиновників, тим часом, стверджує, що комісія збирається запропонувати європейським лідерам дати Орбану час на те, щоб він виконав обіцянки приборкати корупцію.

На це Угорщина матиме один місяць, термін можуть продовжити максимум до трьох місяців.

У четвер, 15 вересня, Європарламент обговорить та проголосує звіт про верховенство права в Угорщині. Проте до Брюсселя не поїде жоден член угорського уряду, включаючи прем’єр-міністра Віктора Орбана.