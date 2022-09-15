Глава ЄК: 5 з 8 млн українців, які виїхали в ЄС, повернулися додому

Вересень, 15 в 19:58

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн Європейського Союзу виїхало понад 8 млн українців, проте більшість із них уже повернулися додому.

– Понад 8 млн українців з початку війни прибули до країн Європейського Союзу. Але є й хороші новини з обох боків. Чимало українців уже повернулися. Близько 5 млн уже повернулися до України, – зазначила вона.

Вона розповіла, що ЄС хоче надати якнайбільше підтримки українцям, але також там знають, що вони хочуть знову повернутися додому, відбудувати Україну та перетворити її на успішну державу.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділяє €150 млн на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, які змушені залишити свої будинки в результаті вторгнення Росії.