Мріяли створити новий світовий порядок: плани РФ та Китаю летять шкереберть через невдачі у війні в Україні

Вересень, 15 в 15:09

Після вторгнення Росії в Україну та низки невдач на фронті лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін уже не так стурбовані створенням нового світового порядку.

– Через три тижні після зустрічі Сі в Пекіні і лише за кілька днів після закінчення зимових Олімпійських ігор Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Він очікував на швидку перемогу, але через сім місяців Росія далека від перемоги. Її сили виснажені, деморалізовані та тікають із територій, які вони окупували протягом кількох місяців, – йдеться у повідомленні СNN.

Зазначається, що востаннє, під час зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіня та президента Росії Володимира Путіна, вони урочисто заявили про настання “нової ери” у міжнародних відносинах.

Вони поділилися своїм баченням нового світового порядку: він краще відповідатиме інтересам їхніх країн і більше не домінуватиме над Заходом.

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У спільній заяві з 5000 слів два лідери заявили про “безмежну дружбу” і виклали свої спільні претензії до США та їхніх союзників.

– Світ переживає важливі зміни, – йдеться у їхній спільній заяві, в якій зазначається “трансформація архітектури глобального управління та світового порядку”.

Однак плани Росії та Китаю зараз далекі від реалізації. Китай переживає, оскільки безпосередньо зацікавлений у результаті війни, адже переможена Росія посилить Захід і стане менш корисним та надійним активом у протистоянні великих держав Китаю із США. Ослаблена РФ також може менше відволікати США, що дозволить Вашингтону більше зосередитись на Пекіні.