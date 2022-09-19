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Турецький банк Iş Bankası зупинив роботу з картами Мир через загрозу санкцій – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Турецький банк Iş Bankası зупинив роботу з картами Мир через загрозу санкцій – ЗМІ
Фото: Depositphotos

З’явилася інформація, що найбільший турецький приватний банк Iş Bankası зупинив роботу з картами Мир через загрозу потрапити під американські санкції.

Про це йдеться у заяві компанії, яку цитує турецький телеканал Bloomberg HT.

У банку пояснили, що ухвалили таке рішення через те, що раніше у вересні Мінфін США пригрозив санкціями компаніям, які допомагають владі РФ використовувати карти Мир за межами країни.

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Увечері 19 вересня банкомати İşbank перестали видавати турецькі ліри з карток російської платіжної системи Мир.

Довідка. İşbank — найбільший приватний банк Туреччини за розміром активів.

Повідомлялось, що Брюссель готує делегацію, яка висловить свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.

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Джерело: NEXTA Live

Джерело: Медуза
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