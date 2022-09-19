Війська США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю – Байден

Вересень, 19 в 8:01

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Про це повідомляє CBS.

– Так, якщо насправді буде безпрецедентна атака, – заявив Байден.

Президент також запевнив, що США не закликають Тайвань до незалежності.

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Водночас після інтерв’ю представник Білого дому повідомив, що політика США щодо Тайваню не змінилася. В Адміністрації Байдена зазначили, що зберігають стратегічну невизначеність щодо участі американських військових у бойових діях.