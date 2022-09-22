Вересень, 22 в 14:39

Україні вдалося повернути з російського полону 215 військових. Серед звільнених є чимало бійців полку Азов, зокрема легендарних захисників Азовсталі, Нацгвардії, СБУ та морських піхотинців.

Також на прохання міжнародних партнерів повернули 10 іноземців – захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають.

Звільненням наших захисників з російського полону вражені не лише в Україні, а й за кордоном. Так, The Guardian пише, що цей обмін є найбільшим з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Тим часом The New York Times звертає увагу на те, що в межах обміну 200 українських захисників вдалося обміняти на зрадника і соратника Путіна Віктора Медведчука.

Видання пише: щоб звільнити їх, українці відмовилися від свого цінного трофею, але зазначає, що це була ціна, яку варто було заплатити.

Крім того, The New York Times констатує, що цей обмін є значною перемогою президента України Володимира Зеленського, який пообіцяв повернути додому всіх військовополонених.

Видання припускає, що повернення командирів Азову, зокрема, ймовірно, ще більше підніме бойовий дух українських сил. Особливо після швидкого і вдалого українського контрнаступу на північному сході країни.

BBC називає цей обмін найбільш значущим за всю повномасштабну війну, і нагададує, що в його межах також звільнили з російського полону п’ятьох громадян Великої Британії.

Associated Press пише, що цей гучний обмін полоненими став кульмінацією кількамісячних зусиль зі звільнення багатьох українських бійців, які захищали Азовсталь у Маріуполі.

Також видання наводить слова генсека ООН Антоніу Гутерреша, який назвав обмін чималим подвигом.

Daily Mail називає обмін вражаючим. Видання описує емоційні моменти звільнення українських захисників, нагололошуючи, що навіть після майже трьох місяців російського полону наші військові виходили з посмішками на обличчі.

Крім того, ЗМІ пише, що у багатьох були сумніви, що українських героїв знову вдасться побачитити живими. Але їхнє виживання у російському полоні кинуло виклик усім шансам.