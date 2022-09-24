Вересень, 24 в 13:53

RC-135 Cobra Ball – сімейство великих розвідувальних літаків. Вони використовуються Військово-повітряними силами США та Королівськими ВПС для збирання, опрацювання та передавання розвідувальної інформації.

24 вересня деякі ЗМІ з посиланням на сервіс Flightradar24 повідомляли, що три таких повітряних судна США підняли у небо. Однак офіційної інформації про це не було.

Що потрібно знати про літаки RC-135S Cobra Ball – читайте у матеріалі.

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Характеристики

Виробництвом літаків RC-135 займається американська корпорація The Boeing Company з 1960-х років. У період Холодної війни їх використовували для спостереження за радянськими системами ППО.

Також літаки відстежували запуски радянських міжконтинентальних ракет. Але відтоді з’явилося кілька модифікацій RC-135. Однією із них є RC-135S Cobra Ball.

Спочатку для стеження за випробуваннями радянських міжконтинентальних балістичних ракет для американської армії розробили літак телеметричної розвідки та фоторозвідки RC-135S Rivet Ball. Але у 1969 році він розбився.

Тоді військовим передали борт Cobra Ball. У 2000-х роках літаки модернізували. RC-135S Cobra Ball отримали новітнє обладнання.

Сьогодні вони використовуються для відстежування польотів міжконтинентальних балістичних ракет.

RC-135S Cobra Ball здатні виявити та супроводжувати ракету на ділянці траєкторії протяжністю 450-500 км. Крім того, з високою точністю вони визначають момент вимкнення ракетного двигуна, а ще з точністю до 100 м можуть розрахувати точки старту та падіння.

Зазвичай, на борту літаків серії RC-135, крім льотного екіпажу, працюють 25-30 операторів.

Зазначимо, що RC-135S Cobra Ball не варто плутати з іншими літаками цієї серії. Адже, крім нього, є ще різновид літака-розвідника – RC-135V/W. Він перебуває у бойовому складі ВПС США з кінця 70-х років і є основним літаком радіо- та радіотехнічної розвідки джерел випромінювання наземного, морського та повітряного базування.

Але RC-135V/W використовується для боротьби з авіацією та системою ППО противника. Він забезпечує розвідку всіх засобів ППО противника (зокрема винищувачів-перехоплювачів та ЗРК), а також мереж радіозв’язку його авіації та бортових радіоелектронних засобів.