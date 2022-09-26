Вересень, 26 в 15:52

На тлі поразок російський військ в Україні кремлівський диктатор Володимир Путін вчергове вдався до ядерного шантажу. Якщо Кремль все ж вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, це може завдати нашій державі такої ж шкоди, як атомні бомби, скинуті свого часу на Японію.

Відповідний аналіз оприлюднив американський телеканал CNN.

За даними Федерації американських вчених, Росія має 4 477 розгорнутих і резервних ядерних боєголовок. Причому близько 1 900 з них є “нестратегічними” боєголовками, тобто тактичною ядерною зброєю.

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Чим тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної?

Тактичні ядерні боєголовки призначені для використання на полі бою: наприклад, для знищення колони танків або бойової групи авіаносця. Ці боєголовки мають вибухову потужність від 10 до 100 кілотонн, яку також називають “малою потужністю”.

А найпотужніші російські “стратегічні” ядерні боєголовки мають вибухову потужність від 500 до 800 кілотонн і призначені для знищення цілих міст, а то й кількох.

Як наголошують журналісти, характеристика “мала потужність” для тактичної ядерної зброї є досить умовною, оскільки вибухової потужності від 10 до 100 кілотонн достатньо, щоб спровокувати серйозні руйнування. Наприклад, такі, які світ побачив у 1945 році, коли США скинули атомні бомби на японські міста Хіросіму та Нагасакі. Ті атомні бомби мали потужність приблизно 15 і 21 кілотонн.

За даними урядових архівів США, вибухи в Хіросімі та Нагасакі миттєво вбили близько 70 тис. та 35 тис. людей відповідно. А ще десятки тисяч пізніше померли від радіації.

Як пояснив Алекс Веллерштейн, директор науково-технічних досліджень Технологічного інституту Стівенса (штат Нью-Джерсі), різниця між тактичною та стратегічною ядерною зброєю насправді полягає не у вибуховій потужності, а в тому, які її цілі.

– Атомні бомбардування Японії були “стратегічними” атаками, спрямованими головним чином на те, щоб підірвати бойовий дух і залякати японське вище командування, щоб воно здалося. Те, що робило 15 кілотонн “стратегічною” потужністю, залежало від того, куди вона була спрямована, – зазначив Веллерштейн.

А колишній міністр оборони США Джеймс Меттіс загалом висловлював думку, що жодної різниці між тактичною та стратегічною зброєю немає.

– Я не думаю, що існує таке поняття, як “тактична ядерна зброя”. Будь-яка ядерна зброя, яка застосовується у будь-який час, змінює стратегічні правила гри, – заявляв він на слуханнях у Конгресі в 2018 році.

Що станеться, якщо Росія розгорне ядерну зброю?

Росія успадкувала з радянських часів великий арсенал тактичної ядерної зброї. Побутує думка, що вона може надати агресору можливість змінити ситуацію на полі бою, щоб уникнути поразки, не вдаючись до застосування більш потужного ядерного арсеналу.

Однак експерти некомерційної американської організації Союз небайдужих вчених (Union of Concerned Scientists) називають таку думку “хибною та небезпечною”.

– Тактична ядерна зброя… вносить більшу двозначність. Вона підвищує ймовірність того, що країна може подумати, що їй може зійти з рук обмежена атака, – пояснили в організації.

Експерти Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (Велика Британія) вважають, що застосування тактичної ядерної зброї проти командних центрів чи авіабаз у Європі може обмежити кількість жертв серед цивільного населення у прилеглих районах. Однак реальність може бути значно жорстокішою.

– Конфлікт із застосуванням тактичної ядерної зброї швидко вийде з-під контролю… Моделювання американсько-російського конфлікту із початковим застосуванням тактичної ядерної зброї, яке зробили в Прінстонському університеті, передбачає швидку ескалацію, внаслідок якої загинуть і зазнають поранень понад 90 млн людей, – наголошують експерти Union of Concerned Scientists.

У відповідь на погрози Путіна фахівці Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN) заявили, що Європа 2022 року є набагато небезпечнішим місцем, ніж Японія 1945 року, населення якої було меншим. До того ж Японія була відносно ізольованою.

– У сьогоднішній Європі один ядерний вибух, ймовірно, забрав би життя сотень тисяч мирних жителів і завдав би поранень багатьом іншим. Радіоактивні опади можуть забруднити великі території у кількох країнах, – пояснили в ICAN.

Експерти цієї організації прогнозують, що в разі ядерного удару екстрені служби не зможуть ефективно реагувати, а масштабна паніка спровокує масові переміщення людей та серйозний економічний спад.